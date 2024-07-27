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Giriş Tarihi: 27.7.2024 18:30

Pendik'te havalandırma borusu yola düştü: 2 araç zarar gördü

İstanbul Pendik'te tünel içerisindeki havalandırma borusunun düşmesi sonucu iki araç hasar gördü. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu...

DHA
Pendik’te havalandırma borusu yola düştü: 2 araç zarar gördü

Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde hava akımını sağlayan havalandırma sisteminden kopan boru parçası yola düştü. Düşen havalandırma parçasına çarpan bir otomobil ile otomobile çarpan bir kamyonette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, boru parçalarının ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Pendik'te havalandırma borusu yola düştü: 2 araç zarar gördü
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