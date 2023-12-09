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Giriş Tarihi: 9.12.2023 21:03

Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsünün bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Pendik’te İETT otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Aydın Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yola çıkmak isteyen Barış U.'nun kullandığı 34 AC 7636 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüsü Barış U. hafif yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı
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