Pendik’te İETT otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.