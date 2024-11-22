Pendik’te İETT otobüsünde çıkan yangın korkuttu

İstanbul Pendik'te Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde yangın çıktı. Zeynel T, kullandığı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı. Sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu. Yangının, otobüsün tekerinden başlaması üzerine şoför ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekipleri gelmeden yangın söndürücüleri ile söndürülmeye çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri alevler daha fazla genişlemeden yangını söndürüp kontrol altına aldılar. Yangın sonucu otobüsün üst kısmında hasar meydana geldi.