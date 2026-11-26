Olay, 25 Kasım gecesi Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, site güvenlik görevlisi M.B.Y. (21) ile site yöneticisi C.T. (41)'nin saldırıya uğradığını belirledi. Aynı sitede oturduğu öğrenilen A.A. (22) isimli şüphelinin, güvenlik kulübesinde bulunan iki kişiye saldırdığı ve kulübenin camlarını kırdığı tespit edildi. Kavganın site işleyişi nedeniyle yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

POLİS ARACINA ÇARPTI

Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği sırada şüpheli A.A.'nın kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis ekip aracı ile sokakta park halinde bulunan başka bir otomobil de hasar gördü. Kazada polis aracında bulunan bir polis memuru ile şüphelinin hamile eşi A.A. (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1,89 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü A.A.'nın 1,89 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 190 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma", "Mala Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör