Pendik'te öğretmen dehşeti kamerada: "Pisliksin, seni gebertirim"

"SEN BANA SARKINTILIK YAPIYORSUN"

Aynı öğretmenin kendisini de darp ettiğini iddia eden B.S., "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇANTAYI ÜSTÜME FIRLATTI"

Öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.