Pendik’te otomobil dereye uçtu: 5 yaralı

Olay, saat 07.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla virajı alamayarak bariyerleri kırdı ve dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.