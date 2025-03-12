Pendik’te otomobil dereye uçtu: 5 yaralı

Olay, saat 07.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla virajı alamayarak bariyerleri kırdı ve dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
MAHALLE SAKİNİ: "HIZLI GİDERKEN VİRAJI ALAMADI"
Kazayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşağıya merdiven attı ve yaralıları çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu" dedi.