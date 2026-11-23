

Hüseyin Teke

"BENİ Mİ VURACAKSIN?"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, olay günü Seyfettin Bıyık ile Hüseyin Teke arasında otoparkta park yeri meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar konuyu yüz yüze konuşmak üzere maktul Teke'nin oturduğu katta buluşmak için sözleşen ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Taşıma ruhsatlı tabancası olan ikili bellerinde bulunan silahlarını ellerine aldığı yer aldı. Hüseyin Teke'nin Seyfettin Bıyık'a, "Hayırdır, beni mi vuracaksın?" şeklinde sözler söylediği belirlenen dosyada, Bıyık'ın Teke'nin yüzüne yumruk attığı, Teke'nin ise kendisine yönelik saldırının ardından ruhsatlı tabancasıyla Bıyık'ın ayağına bir el ateş ettiği tespit edildi. Ayağından yaralanan Bıyık da tabancasını çekerek Teke'ye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Teke olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.