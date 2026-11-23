Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Mart meydana gelen park yeri cinayetinde soruşturma tamamlandı. İddiaya göre aynı binada komşu olan 41 yaşındaki Seyfettin Bıyık ile 44 yaşındaki Hüseyin Teke arasında otoparkta park yeri meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle ikili arasında silahlar konuştu. Bıyık silahıyla komşusu Teke'yi öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli hakimlikçe tutuklandı.
Hüseyin Teke
"BENİ Mİ VURACAKSIN?"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, olay günü Seyfettin Bıyık ile Hüseyin Teke arasında otoparkta park yeri meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar konuyu yüz yüze konuşmak üzere maktul Teke'nin oturduğu katta buluşmak için sözleşen ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Taşıma ruhsatlı tabancası olan ikili bellerinde bulunan silahlarını ellerine aldığı yer aldı. Hüseyin Teke'nin Seyfettin Bıyık'a, "Hayırdır, beni mi vuracaksın?" şeklinde sözler söylediği belirlenen dosyada, Bıyık'ın Teke'nin yüzüne yumruk attığı, Teke'nin ise kendisine yönelik saldırının ardından ruhsatlı tabancasıyla Bıyık'ın ayağına bir el ateş ettiği tespit edildi. Ayağından yaralanan Bıyık da tabancasını çekerek Teke'ye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Teke olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
EŞİ KAPIYI AÇTI, DEHŞETİ GÖRDÜ
Olay sırasında silah seslerini duyan maktulün eşi Fatma Teke'nin kapıya koştuğu yer alan dosyada, Fatma Teke, kapıyı açtığında eşinin karşısında sanık Seyfettin Bıyık'ı gördüğünü ve Bıyık'ın eşine art arda ateş ettiğine tanık olduğunu anlattı. Eşinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Fatma Teke, Bıyık'tan şikâyetçi oldu.
8 KURŞUN İSABET ETTİ
Olayın ardından hazırlanan otopsi raporunda, Hüseyin Teke'nin vücuduna 8 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği tespit edildi. Raporda, göğüs bölgesine isabet eden mermilerden birinin yanı sıra sol omuz, sağ omuz ve sağ aksiller (sağ koltuk altı) bölgede meydana gelen yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Teke'nin ölümünün ise ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.
KOVANLARIN 8'İ ŞÜPHELİNİN SİLAHINDAN ÇIKTI
Soruşturma kapsamında yapılan uzmanlık incelemeleri de olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu. Hem maktul Hüseyin Teke'den hem de sanık Seyfettin Bıyık'tan alınan svap numunelerinde atış artığı bulundu. Olay yerinde ele geçirilen kovanlar üzerinde yapılan incelemede ise 8 adet kovanın sanık Bıyık'a ait silahtan atıldığı belirlendi. Farklı türdeki bir kovanın ise maktul Teke'ye ait silahtan atıldığı tespit edildi.
EVİNDEN 328 FİŞEK VE SUSTALI ÇAKI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında sanık Seyfettin Bıyık'ın ikametinde de arama yapıldı. Aramada 328 adet fişek ile 1 adet sustalı çakı ele geçirildi. Uzmanlık raporlarında, ele geçirilen 328 fişek ile sustalı çakının 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte olduğu belirtildi. Evde bulunan diğer 3 bıçağın ise 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte olmadığı tespit edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Sanık Seyfettin Teke hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, uzmanlık raporları ve otopsi raporu birlikte değerlendirildi. Sanık Seyfettin Bıyık'ın, ruhsatlı tabancasıyla Hüseyin Teke'ye en az 8 el ateş ederek birden fazla hayati bölgesinden yaraladığı ve ölümüne neden olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda Bıyık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca ikametinde ele geçirilen yasak nitelikteki 328 fişek ve 1 adet bıçak nedeniyle 6136 sayılı Kanun kapsamında ayrıca cezalandırılması talep edildi.