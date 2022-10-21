Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:37

Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çatışan taraflardan 2 kişi de yaralandı.

DHA
Pendik’te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflardan 2 kişi yaralanırken o sırada işinden evine doğru dönerken çatışmanın arasında kalan Şahset Beştaş(53) sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Beştaş ile taraflardan yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Beştaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı diğer kişinin ise arkadaşları tarafından araca konularak olay yerinden götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerde kurşunlardan dolayı hasar gören araçların ve çok sayıda boş kovanın olduğu öğrenildi. Polis kaçan iki grubu yakalamak için çalışma başlattı.

"KURŞUNLARDAN BİRİ SIRTINA İSABET EDİYOR"
Hayatını kaybeden Şahset Bektaş'ın amcaoğlu Nevzat Beştaş, "Araçların içerisinden birbirlerine ateş açıyorlar. İşten gelirken yol kenarında kurşunlardan biri sırtına isabet ediyor. Onlardan da bir kişi yaralanıyor. Olay yerine yakın yerde oturuyordu. Evli 2 çocuğu vardı. Bir yaralı daha vardı. Kendi araçlarıyla o yaralıyı kaçırdılar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA