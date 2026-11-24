Olay, 23 Kasım tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta çalışan S.G. ile S.B. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla iş arkadaşı S.G.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergâhını belirledi. Yürütülen takip sonucu S.B., Kavakpınar Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör