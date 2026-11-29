Olay, 20 Kasım'da Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Meryem A.'yı görmek isteyen Kenan Arıkan, baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gitti. Arıkan'ın iş yerinden ayrılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Üçüncü bir kişinin ihbarı üzerine iş hanına gelen polis ekipleri, ihbarın yapıldığı dükkâna doğru ilerlediği sırada başka bir iş yerinden peş peşe silah sesleri yükseldi.
BALDIZINI ÖLDÜRDÜ, POLİSLERE ATEŞ AÇTI
Dar alanda yaşanan silahlı olayda Arıkan, baldızı Meral Ağalar'ı başından vurarak öldürdü. Ardından polis ekiplerine de ateş açan saldırgan, polislerin karşılık vermesi üzerine vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arıkan da hayatını kaybetti. Olay yerinde 10 boş kovan ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Yapılan incelemede Kenan Arıkan hakkında 16 Kasım 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık uzaklaştırma kararı bulunduğu, ancak elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmadığı belirlendi. Arıkan ile öldürdüğü baldızı Meral Ağalar arasında ise daha önce herhangi bir şikâyet veya uzaklaştırma kararı bulunmadığı tespit edildi.
'KIZ KARDEŞİMİ YERDE GÖRÜNCE FENALAŞTIM'
Soruşturma kapsamında ifade veren Meryem A., eşinden daha önce şiddet gördüğünü ve 2025 yılında şikâyetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı. Olay günü kız kardeşinin kendisini arayarak Kenan Arıkan'ın yanında olduğunu söylediğini belirten Meryem A., eşinin telefonda boşanmayla ilgili "Seninle görüşmek istiyorum" dediğini aktardı. Kız kardeşinin vurulduğu haberini eniştesinden aldığını anlatan Meryem A., "Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım" dedi. Meral Ağalar'ın eşi Serhat Ağalar ise ifadesinde, "Eşimin karşı dükkâna geçtiğini gördüm. Daha sonra Kenan Arıkan'ın eşime doğru, arkasından da görevli polis memurlarına ateş ettiğini gördüm" diye konuştu.