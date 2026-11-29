'KIZ KARDEŞİMİ YERDE GÖRÜNCE FENALAŞTIM'

Soruşturma kapsamında ifade veren Meryem A., eşinden daha önce şiddet gördüğünü ve 2025 yılında şikâyetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı. Olay günü kız kardeşinin kendisini arayarak Kenan Arıkan'ın yanında olduğunu söylediğini belirten Meryem A., eşinin telefonda boşanmayla ilgili "Seninle görüşmek istiyorum" dediğini aktardı. Kız kardeşinin vurulduğu haberini eniştesinden aldığını anlatan Meryem A., "Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım" dedi. Meral Ağalar'ın eşi Serhat Ağalar ise ifadesinde, "Eşimin karşı dükkâna geçtiğini gördüm. Daha sonra Kenan Arıkan'ın eşime doğru, arkasından da görevli polis memurlarına ateş ettiğini gördüm" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör