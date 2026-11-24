'KIZ KARDEŞİMİ YERDE GÖRÜNCE FENALAŞTIM'

Meryem A. ifadesinin devamında, "Kız kardeşim Meral beni arayarak hala burada bulunduğu, dükkanın önünde beklediğini söyledi. Ben de 'Tamam yoldayım, geliyorum' dedim. Telefonu kapattım. Yaklaşık yarım saat sonra eniştem Serhat Ağalar beni aradı. Ağlayarak telefonda Kenan Arıkan'ın kardeşim Meral Ağalar'a silahla ateş ettiğini söyledi. Başka da bir şey söylemedi. Korkudan Kaynarca Mahallesi'nden hızlı olay yerine gelmeye çalıştım. Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım. Kendisine müdahale ediliyordu. Kenan Arıkan'ı olay mahallinde hiç görmedim. Daha sonra emniyete geldiğimde Meral'in vefat haberini aldım. Yaklaşık 2 yıl kadar önce müşterek ikametimizde temizlik yaparken şahsın, kocamın tabancasını görmüştüm. O andan sonra ne kullandığını gördüm. Konuyla alakalı aramızda hiçbir konuşma geçmedi. Silahı gördüğümü ona dahi söylememiştim. Bu silah ruhsatlı mı ruhsatsız mı bilmiyorum. Söylediğim gibi 2 yıl önce temizlik yaparken bir kez görmüştüm ve evin farklı noktasında görmüştüm. Yine ona hatırladığım kadarıyla tabancayı evden çıkarmasını söylediğimi hatırlıyorum. Bu tabancayı nereden alıp temin ettiğimi bilmiyorum" dedi.