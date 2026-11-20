Olay, 10 Haziran 2025'te saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan iş insanı Aykut Karagöz'ün ofisine gelen Hamza Karaman, Karagöz ve beraberindeki kişilerle görüşmeye başladı. Yaklaşık 15-20 dakika süren görüşmenin ardından bazı kişiler iş yerinden ayrılırken, Karagöz ile Karaman ofiste kaldı. Bir süre sonra yeniden ofise gelen Ersin Altay'ın, beraberindeki kişilere el hareketleriyle sessiz olmalarını işaret ettiği, ofisten çıkmak isteyen Karaman'ı ise geri iterek odaya soktuğu belirtildi. Bu sırada Karagöz masasındaki çekmeceden iki tabanca çıkardı ve Karaman'a içeride kalmasını söyledi. Ardından taraflar arasında arbede çıktı. Karagöz'ün elindeki silahla ateş ederek Karaman'ı ayağından yaraladığı, yaşanan boğuşma sırasında silahlardan birinin el değiştirdiği ve Karagöz'ün de vurulduğu öğrenildi. Olayda yaralanan Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan Karagöz ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.