Pendik’teki halı cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı... Şüpheliler ifadelerinde itiraf etti

İstanbul Pendik'te 24 Eylül günü saat 22.45 sıralarında iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçmıştı. Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu öğrenilen cesedin boşandığı eşinin imam nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yapılan incelemeler sonucu cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirlenip Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon Mirmahkhmudov ve imam nikahlı eşi Abdulborıy Mukhamedov ile 3 kişiyi daha gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden Abdulborıy Mukhamedov ve Mukhtasarkhon Mirmahkhmudov "Kasten öldürme" suçundan, Akmal Djurabaev ise "Suç delillerini yok etme" suçundan adli makamlarca tutuklandı. Olay sonrasında cesedin taşındığı kamyonun şoförü ve elemanı olan 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Abdulborıy Mukhamedov Hakimlikteki ifadesinde, "Ben öldürdüm. Ancak kasten ya da isteyerek yapmadım. Maktul benim evime bıçakla gelmişti. Beni eve doğru itti. Ben de yere düştüm. Üzerime gelip bıçağa sapladı. Elini sıkıca tutup duvara vurmaya çalıştım. Sonra bıçak elinden düştü. Bıçağı aldım. Bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için istemeyerek bıçağı soktum. Mukhtasarkhon Mirmahkhmudov olayı duymadı. Biz yakalandıktan sonra eşim bu durumu öğrendi. Akmal'a birkaç tane halı var dedim. Kimse ceset olduğunu bilmiyordu. Çağırdığım nakliyecilerde içinde ceset olduğunu bilmiyordu. Sadece halı taşıyacağımızı söyledim. Olay nedeniyle çok pişmanım. 2 ay önce evlendim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

"ÖLDÜREN KİŞİ BENİM İLK EŞİMDİR"

Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon Mirmahkhmudov ise Hakimlikteki savunmasında, "Ben sabah saatlerinde uyuyordum. Hiçbir şey duymadım. Bir bağrışma ve ses duydum. Ancak ne olduğunu anlamadım ve üzerim müsait olmadığı için çıkamadım. Ne olduğunu eşime sordum. Bana çık çık diye bağırdı. Ben dışarı çıkarken arayana kadar gelme diye bana söyledi. Bana 'Biz hastaneye gittik' dedi. Eve geldiğimde evde halı olmadığını gördüm. Sonra bana siz evden çıkın başka yere gidin dedi. Ben de sonrasında arkadaşımın evine gittim. Ben maktulün öldüğünü yakalandıktan sonra öğrendim. Kavgaları sırasında yanlarında değildim. Hiçbir şey görmedim. Sadece korkunç bir ses duydum. Öldürülen kişi benim ilk eşimdir" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.