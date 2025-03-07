Pera bebeğin katilleri gün yüzü göremeyecek

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te oturdukları dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili ikinci duruşmada savcı mütalaa açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında havaya ateş açtıkları belirlenen sanıklar Ersin Budak (33), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31) ve Serkan Sordabak'ın (26) 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme tutuklu sanık Ersin Budak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SABAH MANŞETİNDEN DUYURMUŞTU

Pera bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan ilk iddianamede sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak'ın (33) "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Ayrıca diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Şubat 2025'te görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek'ın tahliyelerine karar vermişti. SABAH, vicdanları sızlatan tahliyeyi 'Pera bebek kim vurduya gitmesin' başlığıyla duyurmuştu. Hemen harekete geçen Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da üst mahkeme de tahliye kararlarına itiraz etmiş, sanık Ersin Budak yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Pera bebek davasının ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ersin Budak ve 7 tutuksuz sanık katıldı. Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütaalasında havaya ateş açtıkları belirlenen sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt, Özgür Çelikyürek ve Serkan Sordabak'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı ayrıca adı geçen sanıkların ruhsatsız silah ve havaya ateş açma gibi suçlardan da cezalandırılmasını talep etti. Olaydan sonra kaçan ve daha sonra gelerek teslim olan sanık Ersin Budak'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, diğer sanıklar Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) delileri gizleme suçundan cezalandırılmasını istedi. Budak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 19 Mart Çarşamba saat 14.30'a bırakıldı.