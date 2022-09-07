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Giriş Tarihi: 7.9.2022 01:15

Perde pilavı tarifi: Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni bölümde yarışmacılardan Perde pilavı yapmaları istendi. Orijinalinde fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilen ve Siirt'in en meşhur misafir yemeği olan bu yöresel tat merak ediliyor. Peki Perde pilavı tarifi nasıl? Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir ve püf noktası nedir?

Perde pilavı tarifi: Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar en güzel perde pilavını yapabilmek için ter döktü. Programın sıkı takipçileri ise internet üzerinden perde pilavı tarifi ve yapılışı ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki, Perde pilavı nasıl yapılır? İşte perde pilavı tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

PERDE PİLAVI TARİFİ

Perde pilavı malzemeleri:

2 bardak un

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 kaşık sıvıyağ

Su

Pilav için:

1 kase tavuk göğsü

2 bardak pirinç

2 kaşık tereyağı

3 bardak tavuk suyu

1 bardak tuzsuz badem

1 kaşık kuş üzümü

1 kaşık dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

PERDE PİLAVI HAZIRLANIŞI:

Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin.

Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun

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Perde pilavı tarifi: Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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