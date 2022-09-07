Perde pilavı tarifi: Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar en güzel perde pilavını yapabilmek için ter döktü. Programın sıkı takipçileri ise internet üzerinden perde pilavı tarifi ve yapılışı ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki, Perde pilavı nasıl yapılır? İşte perde pilavı tarifi, yapılışı ve malzemeleri…