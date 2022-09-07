Perde pilavı tarifi: Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar en güzel perde pilavını yapabilmek için ter döktü. Programın sıkı takipçileri ise internet üzerinden perde pilavı tarifi ve yapılışı ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki, Perde pilavı nasıl yapılır? İşte perde pilavı tarifi, yapılışı ve malzemeleri…
Perde pilavı malzemeleri:
2 bardak un
2 kaşık yoğurt
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz
2 kaşık sıvıyağ
Su
Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin.
Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Afiyet olsun