Perdelerinizin tozlanmasını 3 ay geciktirin! Temizlik sonrası bu yöntemi deneyin

2.Yumuşatıcı kullanırken ölçüyü kaçırma

Yumuşatıcı, bazı kumaşların daha yumuşak ve hoş kokulu olmasını sağlayabilir. Ancak fazla ürün kullanmak kumaş üzerinde kalıntı bırakabilir. Bu nedenle yumuşatıcıyı yalnızca kumaşın bakım talimatları uygunsa ve önerilen miktarda kullanın.

Perdelerin daha az toz tutması için yoğun kokulu ürünlere veya fazladan kimyasal kullanmaya gerek yok. Düzenli bakım ve doğru yıkama, daha güvenilir bir başlangıçtır