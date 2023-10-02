Peronda kavga ölümle sonuçlandı! Kavga ettiler kalp krizi geçirdiler

Bursa Şehirlerarası yolcu terminalinde Bursa'ya gelecek olan bir otobüsü bekleyen Kazım İnanç, yanına aldığı yük taşıma aracıyla otobüsün yanaşacağı peronda beklemeye koyuldu. Bir süre sonra eşi ile birlikte terminale gelen ve eşyalarını koymak için yük taşıma aracı arayan Bayram Turgut, İnanç'ın yanına giderek, yanındaki yük arabasını istedi. İkili arasında sözlü tartışma başladı. Öfkelenen taraflar önce birbirine hakaret etti daha sonra ise yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga eden ikiliyi terminaldeki yolcular güçlükle ayırdı. Yatıştırılan kavganın ardından önce Bayram Turgut, bir süre sonra ise Kazım İnanç aniden yere yığıldı.

İKİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Terminaldeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Her ikisinin de kalp krizi geçirdiği belirlenen İnanç ve Turgut'a sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu kritik olan Bayram Turgut hemen Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Turgut hayatını kaybetti. Kazım İnanç ise tedavi altına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yaşanan ilginç olayın ardından "taksirle adam öldürmeye neden olma" suçlamasıyla gözaltına alınan Kazım İnanç, Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. İnanç yaptığı savunmada, kendisinin de çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu ve kalp krizi geçirdiğini belirterek, maktulün ölümüne neden olacak hiç bir şey yapmadığını, yapmaya takatının olmadığını, ve darp etmediğini, söyledi. Görülen davanın ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.