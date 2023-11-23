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Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:12 Son Güncelleme: 23.11.2023 11:34

Perşembe ışıklı kavşakta ölümlü trafik kazası

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ışıklı kavşağında tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Perşembe ışıklı kavşakta ölümlü trafik kazası

Zonguldak'ın Perşembe ışıklı kavşağında sabah saatlerinde Çaycuma istikametine gelen Recep Karakoç'un kullandığı otomobil ışıklı kavşaktan geçtiği sırada, Bartın istikametinden Zonguldak yönünde giden A.U.'nun idaresindeki tır otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Recep Karakoç ve yaralanırken, Gülizar Karakoç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı müdahalede yaralı sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülizar Karakoç'un ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gülizar Karakoç'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Perşembe ışıklı kavşakta ölümlü trafik kazası
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