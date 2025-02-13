Pes dedirten olay! Yağmurlu havada kaçak elektrik kullanarak tarlasını suladı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Alakuş Mahallesi'nde yaşanan son olay, kaçak tüketiminin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Daha önce 27 milyon 783 bin TL elektrik borcu birikmiş olan bir çiftçi, bu borcu ödemek yerine kaçak trafo ile tarlasını sulamaya devam etti. Üstelik sulama işleminin yağmurlu bir havada, buğday ekili tarlada gerçekleşmesi dikkat çekti.





"Yağmura rağmen tarlasını suladı"



Ekipler, Alakuş Mahallesi'nde yaptıkları kontroller sırasında akıl almaz bir durumla karşılaştı. Daha önce trafosuna üç kez icra müdürlüğü kararıyla el konulan çiftçinin, yine 400 kVA gücünde kayıt dışı bir trafo ile elektrik kullandığı tespit edildi. Yağmurlu bir havada kaçak elektrikle yeraltından su çekerek tarlasını sulayan tarla sahibine müdahale edildi ve trafosu bir kez daha yerinden sökülerek muhafaza altına alındı. Yetkililer, tarla sahibinin elektrik borcunu ödememekte ısrarcı olduğunu ve kaçak elektrikle enerji tüketmeye devam ettiğini belirtti. Çiftçinin tarlasına kurduğu 'yağmurlama' sistemiyle sulama yaptığı ve bu durumun hem elektrik tedarik kalitesine hem de bölgedeki diğer tüketicilere zarar verdiği açıklandı.



"Kaçak kullanımla mücadele kararlılıkla devam edecek"



Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kaçak kullanım vakalarının enerji dağıtım kalitesini düşürdüğünü ve adil tüketimi engellediğini ifade etti. Kaçak elektrikle mücadelede taviz vermeyeceklerini vurgulayan yetkililer, tarla sahibi hakkında hem idari hem de adli işlemlerin başlatıldığını kaydetti. Ayrıca, borçlu tarla sahibinin daha önce üç kez trafosuna el konulmasına rağmen kaçak kullanımda ısrar ettiğini ve bu durumun enerji kayıplarını artırdığı belirtildi.