Pet otelde öldürülen Louis için soruşturma

Ankara'da yaşayan Serkan ve Zuhal Çevik çifti, tatile çıkmladan önce kızları İrem Yaren'e ait pomeranian cinsi Louis isimli köpeği otellerin kabul etmemesi üzerine bir pet otel ile görüştü. Aile, köpeklerinin küçük, ürkek, korkak ve hassas bir yapısı olduğunu söyleyerek bakıp bakamayacaklarını sordu. Otel yetkilileri ise büyük ırk köpekler ile küçük ırk köpekleri ayrı yerlerde barındırdıklarını, aynı ırktan olan köpekleri bile bir araya aldıklarında 1 saat gözlemlediklerini, uyum sağlayıp sağlamadığına baktıklarını ve durumlarına göre sosyal odada ya da tek kişilik odalarda barındırdıklarını anlattı.Otel sahibi kendisinin veteriner teknikeri, eşinin de köpek eğitmeni olduğunu, 15 yıldır bu işi yaptıklarını ve pet otelde kendileri dışında personelin de bulunduğunu, güvenmelerini, köpeklerine iyi bakacaklarını kaydetti.Çevik ailesi köpeklerini 3 günü 2 bin liradan anlaşarak bir haftalığına pet otele bıraktı. Ancak tatilin 3'üncü günü baba Serkan Çevik'i arayan otel sahibi, Louis'in öldüğünü söyleyerek, "Senin köpeğin yerine sana aynı köpekten alayım ya da parasını vereyim" dedi. Louis'in otopsi raporunda başka köpekler tarafından saldırıya uğradığı, yemek ve nefes borusunun zedelendiği gerekçesiyle öldüğünü öğrenen aile, avukatları İnanç Görür aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.