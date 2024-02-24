Pet şişelerin oyuncak yolculuğu

Maya Okulları öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak için Pet Journey projesi başlattı. Bu kapsamda, 4. ve 5. sınıf öğrencileri ilk olarak geri dönüşüm pet şişeleri topluyor, okul içerisinde belirlenen noktalarda biriktiriyor. Böylelikle çevre koruma süreçlerine katılıyor.

TÜM AŞAMALARDA BULUNUYORLAR

4. sınıf öğrencileri, toplanan pet şişeleri Tasarım ve Beceri Atölyesine taşıyarak sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Atölyede düzenli bir şekilde dizilen pet şişelerin alt kısımları yetişkinler tarafından kesiliyor. 4. sınıf öğrencileri, pet şişeleri ince şeritler halinde hazırlarken, 5. sınıf öğrencileri kesilmiş pet şişeleri makineye yerleştiriliyor.

BAYRAM HEDİYESİ

Bütün aşamaların tamamlanmasının ardından filament (termoplastik malzemelerin 3D yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak şekillendirilmiş hali) haline getirilen pet şişeler 3D baskı teknolojisi kullanılarak oyuncağa dönüştürülüyor. Oyuncaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dostluk bağı kurulacak okullardaki öğrencilere hediye edilecek. Proje ile öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.