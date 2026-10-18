Peteğin üstünü silmek yetmiyor! Asıl tozlar bu bölümde birikiyor

Kalorifer peteklerinin arasında biriken tozlar, ev temizliğinde çoğu zaman gözden kaçıyor. Özellikle kış ayları yaklaşırken petekleri kullanmadan önce temizlemek hem hijyen hem de evin daha düzenli görünmesi açısından önem taşıyor. Petek aralarındaki tozları çıkarmak için uzun bir temizlik sürecine gerek kalmadan evdeki basit araçlardan yararlanmak mümkün. İşte petek temizliğini kolaylaştıran pratik yöntemler ve dikkat edilmesi gerekenler.
Petek temizliğinde en önemli nokta, önce gevşek tozları almak, ardından yüzeyi silmek. Temizliğe başlamadan önce kaloriferi kapatın ve peteğin tamamen soğumasını bekleyin. Tozların zemine yayılmasını önlemek için peteğin altına eski bir havlu veya örtü sermek de işe yarayabilir.
Peteklerin üstünde ve ulaşılabilen aralıklarında biriken tozları elektrikli süpürgenin ince uçlu başlığıyla alın. Başlığı metal yüzeylere bastırmadan, yavaşça hareket ettirin. Böylece fırçayla temizleme sırasında aşağı dökülebilecek tozların bir kısmını önceden toplamış olursunuz.
Peteklerin dar aralarına ulaşmanın en kolay yollarından biri, bu iş için üretilmiş uzun ve esnek temizlik fırçalarıdır. Fırçayı kanatların arasından nazikçe geçirerek yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin. İşlem sırasında metal bölümlere baskı uygulamayın ve fırçayı sıkıştığı yerde zorlamayın.
Duvar ile petek arasında kalan boşluk, temizlik sırasında sıkça unutuluyor. Oysa burada da toz birikebiliyor. Uzun saplı bir toz alıcı veya uygun bir mikrofiber aparatla arka bölümdeki tozları nazikçe temizleyebilirsiniz. Duvarın boyasını çizmemek için aparatı sertçe sürtmekten kaçının.
Ulaşılması zor alanlardaki gevşek tozları hareket ettirmek için saç kurutma makinesinin soğuk hava ayarı kullanılabilir. Ancak hava akımı tozu odaya yayabileceğinden peteğin altına örtü sermek ve mümkünse elektrikli süpürgeyle birlikte çalışmak daha uygun olur. Sıcak hava kullanmayın.
Kuru tozları temizledikten sonra peteğin ön ve yan yüzeylerini iyice sıkılmış nemli bir mikrofiber bezle silin. Ardından kuru bir bezle yüzeyi kurulayın. Peteğin üzerine doğrudan su veya temizlik ürünü püskürtmeyin.
En sık yapılan hatalardan biri, peteğin üzerindeki tozu almadan doğrudan ıslak bezle silmeye başlamaktır. Bu durum tozun nemle birleşerek yüzeyde iz bırakmasına neden olabilir. Önce elektrikli süpürge veya fırçayla kuru temizlik yapmak, ardından nemli bez kullanmak daha etkili bir yöntemdir.
Ayrıca peteklerin ince metal kanatlarını eğebilecek sert cisimlerden ve aşındırıcı temizlik ürünlerinden uzak durmak gerekiyor. Çıkarılması zor kapakları zorlamak yerine üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek daha güvenli olur.
Peteklerin üstü ve çevresi, evdeki toz miktarına göre düzenli olarak temizlenebilir. Isıtma sezonu başlamadan önce iç aralıkları kontrol etmek, biriken tozları gidermek için uygun bir zamandır. Evcil hayvan bulunan veya daha hızlı tozlanan evlerde temizlik ihtiyacı daha sık ortaya çıkabilir.
Peteklerin dış yüzeyindeki tozları almak, tesisatın iç temizliğiyle aynı işlem değildir. Isınma sorunu, su sızıntısı veya olağan dışı ses gibi problemler varsa ayrıca kontrol edilmesi gerekir.