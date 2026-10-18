Peteğin üstünü silmek yetmiyor! Asıl tozlar bu bölümde birikiyor

Petek temizliğinde yapılan hata

En sık yapılan hatalardan biri, peteğin üzerindeki tozu almadan doğrudan ıslak bezle silmeye başlamaktır. Bu durum tozun nemle birleşerek yüzeyde iz bırakmasına neden olabilir. Önce elektrikli süpürge veya fırçayla kuru temizlik yapmak, ardından nemli bez kullanmak daha etkili bir yöntemdir.

Ayrıca peteklerin ince metal kanatlarını eğebilecek sert cisimlerden ve aşındırıcı temizlik ürünlerinden uzak durmak gerekiyor. Çıkarılması zor kapakları zorlamak yerine üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek daha güvenli olur.