Petrol ve doğalgaz alanındaki kariyer bu okuldan geçiyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) destekleriyle açılan Türkiye'nin ilk ve tek açık deniz uygulamaları bölümleri yeni öğrencilerini bekliyor. TPAO, Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük keşfin ardından, petrol ve doğalgaz arama ve üretim alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla harekete geçti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Uygulamaları Teknolojisi bölümleri, petrol ve doğalgaz alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için bu yıl kapılarını ikinci kez açacak.Uluslararası petrol ve doğalgaz sektöründe çalışabilecek nitelikli personel yetiştirilmesi için 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık programının olduğu bölümlerde eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak. Öğrenciler 24 saatlik teorik eğitimin yanı sıra anadili İngilizce olan eğitmenlerden haftada 12 saat yüz yüze İngilizce pratik konuşma dersleri alacak. Programa kayıt yaptıran öğrencilere 12 ay boyunca TPAO'nun alt kuruluşu TP-OTC tarafından ayda 4 bin 500 TL burs verilecek. Sondaj derslerinin sahada uygulamalı olarak yapılabilmesi için okulun bahçesine sondaj kulesi bile inşa edildi. TYT puanı ile öğrenci kabul eden her iki bölüm bu yıl toplam 60 öğrenci alacak. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Bütün gayemiz, petrol ve doğalgaz alanında yerli ve milli, nitelikli insan kaynağı oluşturmak" dedi.