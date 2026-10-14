Pide kuyruğunda kurşun yağmuruna tutulmuştu! Aracın arkasına saklanıp pusu kurmuş: ‘Başında bere yüzünde atkı vardı’





"ARACIN ARKASINA SAKLANIP PUSU KURMUŞ"



Müşteki İsmail Yılmaz ise sanığa borcu olmadığını belirterek, "Ferdi'nin para kazanması için onu ihale sürecine dahil ettim. Olaydan birkaç gün önce sanık, benim sürekli alışveriş yaptığım arkadaşıma fırıncıya beni sormuş. O da her gün pide almaya geldiğini söylemiş. Olay günü fırına pide almaya gittim. Fırın kapısına gireceğim esnada, fırın dağıtım aracının arkasına saklanıp pusu kurmuş. Kafasında bere, yüzüne atkı dolamıştı, sadece gözü gözüküyordu. 'Sana 10 milyon ceza kestim, ceza bu' diyerek bana 3,4 el ateş etti ve kaçtı" diye konuştu.

'OLAY GÜNÜ PİDE SİPARİŞİ VERDİ'



Olaydan birkaç gün önce sanığın müştekiyi sordurduğu iddialarına yönelik dinlenen tanıklar bunu kabul etmedi. Tanık olarak dinlenen fırın sahibi M.K., "Olayı görmedim, içerde çalışıyordum. Sanığın olay günü pide siparişi verdiği doğrudur" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör