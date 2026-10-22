Piercing yüzünden hastanelik oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağının üst kısmına piercing taktırdıktan sonra kulağında şişme ve iltihaplanma olan lise öğrencisi G.S.'nin (17) ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. 5 gündür hastanede tedavi gören G.S., dövme stüdyosuyla iletişime geçtiğini ancak cevap alamadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastanede tedavi gören çocuklarının kulağında kalıcı hasar oluşma ihtimali bulunduğunu öğrenen aile, piercing işlemini yapan dövme stüdyosu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.