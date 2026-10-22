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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Piercing yüzünden hastanelik oldu

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Piercing yüzünden hastanelik oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağının üst kısmına piercing taktırdıktan sonra kulağında şişme ve iltihaplanma olan lise öğrencisi G.S.'nin (17) ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. 5 gündür hastanede tedavi gören G.S., dövme stüdyosuyla iletişime geçtiğini ancak cevap alamadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Hastanede tedavi gören çocuklarının kulağında kalıcı hasar oluşma ihtimali bulunduğunu öğrenen aile, piercing işlemini yapan dövme stüdyosu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

#NİLÜFER #BURSA
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Piercing yüzünden hastanelik oldu
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