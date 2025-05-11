Piknik mutluluğu evlat acısına döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine piknik yapmak için giden Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek Batman Çayı'na düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ı kurtarmak isteyen çevredekilerin çabası sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kılıç'ın cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.