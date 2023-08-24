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Giriş Tarihi: 24.8.2023 18:59 Son Güncelleme: 24.8.2023 19:42

Piknikçilerin aracı kuruyan Sazlıdere barajında bataklığa saplandı

Havaların sıcak geçmesi ve yağışların yetersizliği nedeniyle barajlarda su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. Su seviyesi yüzde 4'lere gerileyen Sazlıdere barajında kuraklığın etkisi gözler önüne serilirken bölgeye pikniğe giden bir ailenin aracı suların gerilediği bataklığa saplandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Piknikçilerin aracı kuruyan Sazlıdere barajında bataklığa saplandı

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi. İstanbul'a su sağlayan on barajdan biri olan Sazlıdere'de su seviyesi son tespitlere göre yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. Barajdaki su seviyesinin gerilemesiyle deniz kabukları ve çöpler de gün yüzüne çıktı.

Barajın çevresi bataklığa döndü. İzmir'den yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Gökhan Öztürk ve ailesi piknik yapmak için Sazlıdere Barajı'na geldi. Ailenin içinde bulunduğu minibüs Sazlıdere'de bataklığa saplandı. Öztürk'ün yardımına Sazlıbosna mahallesi sakinleri koştu. İki saat süren çalışmaların ardından Öztürk'ün minibüsü traktör yardımıyla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.

"BALIK TUTMAK ZORLAŞTI"

İzin günlerinde Sazlıdere Barajı'na balık tutmaya geldiğini söyleyen Agâh Serbest ise, "Sultançiftliği'nden geliyorum. Evet, baya bir kuraklık oldu. Bir ay değil, bütün sene kurak geçti. Yağmur yok, birşey yok. Yukarıdan buraya kadar su çekildi. Dolayısıyla balık tutmakta zorlaştı. Rüzgarın uçurduğu, milletin bıraktığı çöpler oluyor. Şu ana kadar sıkıntı olmadı; ölü balık görmedik, duymadık. Bir sıkıntı yok yiyoruz" dedi.

SAZLIDERE'DE YÜZDE 4.18, ÖMERLİ'DE YÜZDE 64.54

24 Ağustos Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 31.25 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos 2022 tarihinde ise, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59.65 oranındaydı. 2013 - 2023 yılları arasındaki 10 sene içinde barajlardaki doluluk oranı en yüksek olan yıl, 617.17 milyon metreküple 2015 oldu. Barajlardaki doluluk oranının en düşük olduğu yıl ise, 145.29 milyon metreküple 2014 yılı olarak kaydedildi.

Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 23 Ağustos Çarşamba günü itibariyle yüzde 5.03 iken, 24 Ağustos Perşembe günü itibariyle doluluk oranı yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı ise, yüzde 64.54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

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Piknikçilerin aracı kuruyan Sazlıdere barajında bataklığa saplandı
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