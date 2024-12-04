Pilav kazanında yanan Ferid’in hayatta kalma mücadelesi

Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde annesinin pilav pişirdiği kazana düşerek vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ferid Seferova, Türkiye'nin Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Seferova'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Anne Talehe Seferova, oğlunun yaşadığı trajik kazayı anlatırken, "Kalabalık bir aile olduğumuz için bahçede kazanda pilav pişiriyordum. Ferid, ayağının bir tahtaya takılması sonucu dengesini kaybederek kazanın içine düştü. Biz yanına koşana kadar kendi çabasıyla kazandan çıkmayı başardı. Nahçıvan'da ilk müdahale yapıldıktan sonra Türkiye'yi tercih ederek Erzurum'a geldik. Burada doktorlar oğluma çok iyi bakıyor. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviyi sürdüren Dr. Onur Ceylan, Ferid'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Ceylan, "Hastamızın vücudunun yüzde 25'inde 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar mevcut. Özellikle kol ve el bölgesindeki derin yanıklar nedeniyle henüz hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemeyiz. Tedavilerimiz medikal ve pansuman yöntemleriyle sürüyor. Hastayı stabil hale getirmek için müdahalelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Dr. Onur Ceylan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin çevre ülkelerde de güvenilir bir adres olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Azerbaycan ve diğer ülkelerden de yanık vakaları dahil pek çok hasta tedavi için buraya geliyor. Ferid'in sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.