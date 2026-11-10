Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

PİRİNÇ NEDEN LAPA OLUR?
Ölçüyü bire bir tuttursanız bile pirincin lapa olmasının temel sebebi, pişme esnasında açığa çıkan nişastadır.
Suda biriken fazla nişasta ise pirinçlerin birbirine yapışmasına ve hamurumsu bir kıvam almasına yol açar. İşte sirke tam da bu noktada devreye giriyor.
PİLAVA 1 ÇAY KAŞIĞI SİRKE EKLEMENİN FAYDALARI
TANE TANE OLMASINI SAĞLAR
Sirkenin içerdiği doğal asit, nişasta moleküllerinin aşırı parçalanmasını ve suya salınmasını engeller. Böylece pirinç taneleri birbirine yapışmaz, diri ve tane tane kalır.
BEMBEYAZ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR
Sirke, pişme sürecinde pirincin sararmasını veya matlaşmasını önleyerek pilavınızın kar beyazı görünmesini sağlar.
SİRKE TADI PİLAVA GEÇER Mİ? NASIL KULLANILMALI?
Birçok kişinin en büyük endişesi pilavın ekşi olmasıdır. Ancak doğru oranda kullanıldığında kaynama esnasında sirke buharlaşır ve pilavda kesinlikle hiçbir sirke tadı kalmaz.
UYGULAMA ADIMLARI:
Her 1 su bardağı çiğ pirinç için sadece 1 çay kaşığı sirke kullanın.
Sirkeyi, pişirme suyunu tencereye eklediğiniz anda (altını yakmadan önce) suya ilave edin.
Evinizde bulunan her türlü sirkeyi (elma, üzüm veya beyaz sirke) kullanabilirsiniz.
Her zaman uyguladığınız standart su ölçünüzü aynen koruyun.