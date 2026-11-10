Haberler Yaşam Haberleri Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:28 Son Güncelleme: 10.11.2026 16:41

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

Pilav hazırlarken en çok dikkat edilen noktalardan biri, pirinçlerin birbirine yapışmadan tane tane pişmesini sağlamak. Ancak bazen tüm ölçülere dikkat edilse bile pilav istenen kıvamı tutturamayabiliyor. Mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bu sorunun önüne geçmek ve tane tane pilav hazırlamak mümkün olabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli
  • ABONE OL

Tane tane pilav hazırlamanın püf noktası, pişirme suyuna eklenen bir malzemede saklı! Bu küçük dokunuşun pirinçlerin birbirine yapışmasını önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. İşte o yöntem hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

PİRİNÇ NEDEN LAPA OLUR?

Ölçüyü bire bir tuttursanız bile pirincin lapa olmasının temel sebebi, pişme esnasında açığa çıkan nişastadır.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

Pirinç taneleri sıcak suyla buluştuğunda nişasta molekülleri şişer ve çözünerek suya salınır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

Suda biriken fazla nişasta ise pirinçlerin birbirine yapışmasına ve hamurumsu bir kıvam almasına yol açar. İşte sirke tam da bu noktada devreye giriyor.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

PİLAVA 1 ÇAY KAŞIĞI SİRKE EKLEMENİN FAYDALARI

TANE TANE OLMASINI SAĞLAR

Sirkenin içerdiği doğal asit, nişasta moleküllerinin aşırı parçalanmasını ve suya salınmasını engeller. Böylece pirinç taneleri birbirine yapışmaz, diri ve tane tane kalır.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

BEMBEYAZ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR

Sirke, pişme sürecinde pirincin sararmasını veya matlaşmasını önleyerek pilavınızın kar beyazı görünmesini sağlar.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

SİRKE TADI PİLAVA GEÇER Mİ? NASIL KULLANILMALI?

Birçok kişinin en büyük endişesi pilavın ekşi olmasıdır. Ancak doğru oranda kullanıldığında kaynama esnasında sirke buharlaşır ve pilavda kesinlikle hiçbir sirke tadı kalmaz.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

UYGULAMA ADIMLARI:

Her 1 su bardağı çiğ pirinç için sadece 1 çay kaşığı sirke kullanın.

Sirkeyi, pişirme suyunu tencereye eklediğiniz anda (altını yakmadan önce) suya ilave edin.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

Evinizde bulunan her türlü sirkeyi (elma, üzüm veya beyaz sirke) kullanabilirsiniz.

Her zaman uyguladığınız standart su ölçünüzü aynen koruyun.

Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

KÜÇÜK BİR İPUCU

Bu asit dengesi mantığı sadece pirinçte değil; nohut, mercimek ve fasulye gibi bakliyatları haşlarken de tanelerin dağılmasını önlemek için güvenle kullanılabilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pilavın lapa olmasının önüne geçiyor! Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA