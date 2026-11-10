Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI
Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan ilginç olay, bir binanın yıkım hazırlıkları sırasında gün yüzüne çıktı.
20 YIL ÖNCE KAYIP İHBARI YAPILMIŞ
Yapılan incelemede otomobilin, 1997 yılında kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. O dönem 56 yaşında olan araç sahibi, otomobilinin çalındığını düşünerek polise başvurmuştu.
Ancak aradan geçen yılların ardından gerçek bambaşka çıktı. Adamın otomobilini kendisinin garaja park ettiği ve daha sonra burada olduğunu unuttuğu anlaşıldı.
OTOMOBİL HURDAYA GÖNDERİLECEK
Aracın bulunmasıyla sonuçlanan olayda otomobil sahibinin ise eski aracını yeniden kullanmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Uzun yıllar boyunca garajda bekleyen otomobilin artık trafiğe çıkabilecek durumda olmadığı belirtildi.
Bazen yaşanan olaylar, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilecek kadar sıra dışı olabiliyor. Almanya'da 20 yıl boyunca kayıp sanılan bir otomobilin yıkılacak bir binanın garajında bulunması da bunlardan biriydi. Benzer şekilde şaşkınlık yaratan bir başka olayda ise doktora gitmek için evinden çıkan bir kişi, kendisini hiç beklemediği başka bir ülkede buldu.
DOKTORA DİYE YOLA ÇIKTI BAŞKA BİR ÜLKEDE BULUNDU
Fransa'da yaşayan 85 yaşındaki bir adamın doktor randevusu için çıktığı yolculuk, navigasyonun yanlış yönlendirmesi nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. Kısa bir mesafe gitmeyi planlayan yaşlı sürücü, rotadan habersiz şekilde yoluna devam edince kendisini yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Hırvatistan'da buldu.
Yaşlı adamın amacı yalnızca yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki doktoruna ulaşmaktı. Ancak randevusuna gitmeyince ailesi endişelenmeye başladı.
Üyesi olduğu derneğin toplantısına da katılmayınca durum daha da şüpheli hale geldi. Komşuların da uzun süre kendisini görmemesi üzerine aile, kayıp ihbarında bulundu.
Polis ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı ve yaşlı adamın cep telefonunun yerini tespit etmek için askeri birimlerden destek istedi.
Ailenin aklına kötü senaryolar gelse de gerçek çok daha şaşırtıcıydı.
Yapılan takip sonunda telefon sinyali Hırvatistan'da bir otelden geldi. Adamın, aralıksız yaklaşık 20 saat boyunca araç kullanarak önce İtalya'ya, ardından Hırvatistan'a geçtiği ortaya çıktı.
Neden orada olduğunu soran görevlilere ise "Ne olduğunu hiç anlamadım, navigasyon yüzünden böyle oldu" dedi.
Yerel kaynakların aktardığına göre, 85 yaşındaki adamın daha önce herhangi bir yön bulma sorunu veya bilişsel sorun yaşadığı da bilinmiyordu.