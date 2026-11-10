Haberler Yaşam Haberleri Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı
Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:50 Son Güncelleme: 10.11.2026 15:58

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan olay, duyanları hayrete düşürdü. 1997 yılında otomobilinin çalındığını düşünerek polise başvuran bir adamın aracı, tam 20 yıl sonra ortaya çıktı. Ancak yapılan araştırmada aracın çalınmadığı, sahibinin onu bir garaja park ettikten sonra unuttuğu anlaşıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı
  • ABONE OL

1997 yılında otomobilinin çalındığını düşünerek polise kayıp ihbarında bulunan bir adam, aracının 20 yıl sonra bulunmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Yıkılacak bir binanın garajında ortaya çıkan otomobilin çalınmadığı, sahibinin onu park ettikten sonra unuttuğu anlaşıldı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan ilginç olay, bir binanın yıkım hazırlıkları sırasında gün yüzüne çıktı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Yıkılması planlanan binanın garajında bulunan eski bir otomobil, çalışmaları engelleyince yetkililer aracın sahibini bulmak için harekete geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

20 YIL ÖNCE KAYIP İHBARI YAPILMIŞ

Yapılan incelemede otomobilin, 1997 yılında kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. O dönem 56 yaşında olan araç sahibi, otomobilinin çalındığını düşünerek polise başvurmuştu.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Ancak aradan geçen yılların ardından gerçek bambaşka çıktı. Adamın otomobilini kendisinin garaja park ettiği ve daha sonra burada olduğunu unuttuğu anlaşıldı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

OTOMOBİL HURDAYA GÖNDERİLECEK

Aracın bulunmasıyla sonuçlanan olayda otomobil sahibinin ise eski aracını yeniden kullanmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Uzun yıllar boyunca garajda bekleyen otomobilin artık trafiğe çıkabilecek durumda olmadığı belirtildi.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Bazen yaşanan olaylar, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilecek kadar sıra dışı olabiliyor. Almanya'da 20 yıl boyunca kayıp sanılan bir otomobilin yıkılacak bir binanın garajında bulunması da bunlardan biriydi. Benzer şekilde şaşkınlık yaratan bir başka olayda ise doktora gitmek için evinden çıkan bir kişi, kendisini hiç beklemediği başka bir ülkede buldu.


DOKTORA DİYE YOLA ÇIKTI BAŞKA BİR ÜLKEDE BULUNDU

Fransa'da yaşayan 85 yaşındaki bir adamın doktor randevusu için çıktığı yolculuk, navigasyonun yanlış yönlendirmesi nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. Kısa bir mesafe gitmeyi planlayan yaşlı sürücü, rotadan habersiz şekilde yoluna devam edince kendisini yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Hırvatistan'da buldu.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Yaşlı adamın amacı yalnızca yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki doktoruna ulaşmaktı. Ancak randevusuna gitmeyince ailesi endişelenmeye başladı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Üyesi olduğu derneğin toplantısına da katılmayınca durum daha da şüpheli hale geldi. Komşuların da uzun süre kendisini görmemesi üzerine aile, kayıp ihbarında bulundu.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Polis ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı ve yaşlı adamın cep telefonunun yerini tespit etmek için askeri birimlerden destek istedi.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Ailenin aklına kötü senaryolar gelse de gerçek çok daha şaşırtıcıydı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Yapılan takip sonunda telefon sinyali Hırvatistan'da bir otelden geldi. Adamın, aralıksız yaklaşık 20 saat boyunca araç kullanarak önce İtalya'ya, ardından Hırvatistan'a geçtiği ortaya çıktı.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Neden orada olduğunu soran görevlilere ise "Ne olduğunu hiç anlamadım, navigasyon yüzünden böyle oldu" dedi.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Yerel kaynakların aktardığına göre, 85 yaşındaki adamın daha önce herhangi bir yön bulma sorunu veya bilişsel sorun yaşadığı da bilinmiyordu.

Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Ailesi, kendisini almak için Hırvatistan'a doğru yola çıkarken, yaşlı adamın "hayatının en ilginç yolculuğunu" yapmış olabileceği belirtiliyor.

Not: Görseller temsilidir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA