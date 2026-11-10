Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca aradığı araç park ettiği yerde çıktı

Bazen yaşanan olaylar, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilecek kadar sıra dışı olabiliyor. Almanya'da 20 yıl boyunca kayıp sanılan bir otomobilin yıkılacak bir binanın garajında bulunması da bunlardan biriydi. Benzer şekilde şaşkınlık yaratan bir başka olayda ise doktora gitmek için evinden çıkan bir kişi, kendisini hiç beklemediği başka bir ülkede buldu.



DOKTORA DİYE YOLA ÇIKTI BAŞKA BİR ÜLKEDE BULUNDU

Fransa'da yaşayan 85 yaşındaki bir adamın doktor randevusu için çıktığı yolculuk, navigasyonun yanlış yönlendirmesi nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. Kısa bir mesafe gitmeyi planlayan yaşlı sürücü, rotadan habersiz şekilde yoluna devam edince kendisini yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Hırvatistan'da buldu.