Pilot Albay Çiçek, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle havalanan ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Olayın ardından bölgeye hızla sevk sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Soykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'da düzenlenen törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naaşı da memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Bayram Çiçek için Laal Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pilot Çiçek'in yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çiçek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.