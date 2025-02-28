Pilot Levent Arslan ve Ataberk Gökmen’in öldüğü uçak kazası ile ilgili çarpıcı iddia: Ucuz benzin mi kullanıldı?

'YAKIT NUMUNESİNİN İMHA EDİLDİĞİ RAPOR EDİLMİŞTİR'

Şikayetçilerin avukatı Zafer Yıldırım, "Kaza kırım ekibinde yer alan Ahmet Alan, müvekkilime sözlü olarak uçaktaki yakıtın normal olduğunu söylemesine rağmen, düzenlemiş olduğu raporda ODTÜ'ye yollanan yakıt numunesinin analizinin yapılması amacı ile Side Sportif Havacılık firmasına ulaşılamadığı için masrafının karşılanmadığını, bu nedenle yakıt numunesinin imha edildiği rapor edilmiştir" dedi.

'OLAY GÜNÜ HAVA SAHASINA ENGEL BİR DURUM YOKTUR'

Duruşmada savunma yapan sanık Onur Cahit Alkın ise "Madem şikayetçi taraflar bu kadar uçağı kötülüyor, neden WhatsApp yazışmalarında Devrim Hanım, 'Keşke beraber uçsaydık yarın' şeklinde mesaj atmıştır. Olay günü hava sahasına engel bir durum yoktur. Ayrıca uçuş esnasında uçağın gaz pedalı müteveffa Ataberk'tir. Ayrıca söz konusu uçuş anındaki video kesitlerinin bir kısmını mahkemenize sunuyorum. Yine açıklayıcı mahiyette uçağın pozisyonuna ilişkin notlarımı sunuyorum" dedi.