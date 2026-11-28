Pirinç tanelerinin birbirine yapışmasının arkasında nişasta yapısı, pirincin çeşidi ve pişirme sırasında kullanılan su miktarı bulunuyor. Özellikle pirincin içerdiği nişastanın türü, pişirme sonrasında nasıl bir kıvam ortaya çıkacağını belirleyen önemli etkenlerden biri. İşte tane tane pilav hazırlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar…
Pirinç pişerken tanelerin yapısındaki nişastanın bir bölümü suya geçiyor. Bu süreçte ortaya çıkan nişastalı yapı, pirinç tanelerinin yüzeyinde birikerek birbirlerine tutunmalarını kolaylaştırıyor.
Bilimsel araştırmalarda pirincin yapışkanlığının, içerdiği amiloz ve amilopektin oranıyla yakından ilişkili olduğu ortaya konuldu. Özellikle amiloz oranı düşük olan pirinç çeşitleri pişirildiğinde daha yapışkan bir sonuç verebiliyor. Amilopektin ise tanelerin yüzeyinde oluşan yapışkanlığı etkileyen önemli nişasta bileşenlerinden biri.
Pilavın kıvamını belirleyen en önemli ayrıntılardan biri de kullanılan pirincin çeşidi. Uzun taneli pirinçler genellikle pişirildiğinde daha kolay ayrılırken kısa ve orta taneli çeşitler daha yapışkan bir sonuç verebiliyor.
Harvard Üniversitesi'nin beslenme kaynaklarında da uzun taneli pirinçlerin daha tane tane, kısa ve orta taneli pirinçlerin ise daha yapışkan bir kıvam oluşturma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Pilav yapmadan önce pirinci yıkamak, yüzeyindeki toz ve öğütme kalıntılarını uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Ancak pirinci defalarca yıkamanın pilavın kesinlikle tane tane olmasını sağlayacağı düşüncesi doğru değil.
2018 yılında yayımlanan bilimsel bir araştırmada, pirincin yıkanma işleminin pişmiş pirincin sertliği ve yapışkanlığı üzerinde büyük bir etkisi olmadığı belirlendi. Araştırma, pirincin çeşidinin de önemli bir faktör olduğunu ortaya koydu.
Pilav hazırlarken yapılan hatalardan biri de göz kararı fazla su kullanmak. Pirincin gereğinden fazla su çekmesi, yumuşak ve yapışkan bir kıvam oluşmasına neden olabiliyor.
ABD Tarım Bakanlığı araştırmalarında da pişirme sırasında kullanılan su miktarının pirincin dokusunu ve tanelerin birbirine yapışma derecesini etkileyebildiği belirtiliyor.
Bu nedenle şu ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor:
Pilavın pişmesiyle birlikte hemen servis edilmesi gerekmiyor. Tencerenin kapağını kapalı tutarak bir süre dinlendirmek, pirincin kalan neminin dengelenmesine yardımcı oluyor.
Demlenme süresinin ardından pilavı ezmeden, alttan üste doğru nazikçe karıştırmak tanelerin birbirinden ayrılmasını kolaylaştırıyor.