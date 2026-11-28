Bilimsel araştırmalarda pirincin yapışkanlığının, içerdiği amiloz ve amilopektin oranıyla yakından ilişkili olduğu ortaya konuldu. Özellikle amiloz oranı düşük olan pirinç çeşitleri pişirildiğinde daha yapışkan bir sonuç verebiliyor. Amilopektin ise tanelerin yüzeyinde oluşan yapışkanlığı etkileyen önemli nişasta bileşenlerinden biri.