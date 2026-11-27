Pirinçte böceklenme, nemlenme ve istenmeyen kokuların önüne geçmek için yalnızca satın alırken dikkatli olmak yeterli değil. Saklama koşulları da en az ürünün kalitesi kadar belirleyici oluyor. Uzmanların önerdiği basit yöntemlerle pirincin daha uzun süre uygun koşullarda muhafaza edilmesi mümkün.

PİRİNCİ SAKLARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA NE?

Pirinç satın alındıktan sonra çoğu zaman kendi ambalajında bırakılıyor veya ağzı tam kapatılmadan mutfak dolaplarına yerleştiriliyor. Bu alışkanlık, pirincin nem ve dış etkenlerle temas etmesine neden olabiliyor.

Özellikle paketi açılmış pirincin ağzının açık bırakılması, böceklenme ve yabancı maddelerin ürüne ulaşması açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle pirincin ambalajı açıldıktan sonra uygun bir saklama kabına aktarılması öneriliyor.

ABD Pirinç Federasyonu da açılmış pirincin toz, nem ve diğer kirleticilerden korunması için ağzı sıkıca kapanan kaplarda muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.