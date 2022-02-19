Pişkin katil para peşinde

Hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırıp kayalıklardan atarak öldüren Hakan Aysal cezaevinde de para peşinde. Aysal, sosyal medyada kendisine hakaret eden 200 kişiden şikâyetçi olup toplamda 1 milyon lira istedi
Bundan 4 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal (41) cezaevinde bile birilerinden para koparma peşinde. Aysal'ın, Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiden avukatı aracılığıyla şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Aysal'ın uzlaşmak için kişi başı 5'er bin lira istediği ve rakamın toplamda 1 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. Karısını 400 bin liralık hayat sigortası ücretini alabilmek için öldürdüğü belirlenen Aysal'ın cezaevinde bile birilerinden para koparmaya çalışması pes dedirtti.
UZLAŞMAYA YANAŞMADI
SABAH, Aysal'ın şikâyetçi olduğu kişilerden birinin Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. olduğu bilgisine ulaştı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Talha Y.'nin sosyal medyada, "Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur" yorumu üzerine Aysal'ın şikâyetçi olduğu belirtildi. Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi. Ancak Talha Y. hakkında, uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermemesi üzerine "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Hakan Aysal'a, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve karara yapılan itiraz üzerine dosya istinafa taşınmıştı.