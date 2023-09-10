Pişkin mimarın 22.5 yıl hapsi istendi

İstanbul Maltepe D-100 karayolunda 24 Mayıs gecesi 28 yaşındaki mimar Atilla Mert Çukacı, orta şeritte giderken önündeki aracı geçmek için sol şeride girdi. Ardından önündeki aracın yavaş olması nedeniyle tekrar şerit değiştirmek isterken, o sırada emniyet şeridinde yol bakım ve onarım çalışması yapan işçilerden evli ve 3 çocuk babası Sinan Demirok (42), evli ve bir çocuk babası Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Hamdi Alptekin'e (38) çarptı. İşçiler olay yerinde hayatını kaybederken Çukacı'nın aracında bulunan Duygu Erol da yaralandı. 0.55 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü tutuklandı.Sürücü, dosyaya sunduğu uzman mütalaasında kural ihlali bulunmadığını belirterek ölen işçilerin yeterli işaretleme yapmadıkları için kusurlu olduğunu iddia etti. Sınır üstü alkollü ve sarhoş olmadığını ileri sürdü.Ancak savcılığın aldığı bilirkişi raporunda, kazaya sürücü hatasının sebebiyet verdiği belirtildi. İşçilerin üzerinde fosforlu pantolon ve yeleklerin bulunduğunu kaydeden bilirkişi, çarpma noktasının gerisinde kamyonete takılı ışıklı yanıp sönen trafik levhasının yanı sıra, dubaların da bulunduğunu ifade etti. İşçilerin, alınabilecek tüm gerekli güvenlik tedbirlerini aldıkları ve kusurlu olmadıkları vurgulanan raporda, Çukacı'nın ise tehlikeli şerit değiştirme, hızlı ve alkollü araç kullanma gibi birçok kuralı ihlal ettiği, tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında iddianame düzenledi. Çukacı'nın alkollü ve iddia ettiği gibi 90 kilometre hızın aksine, çok daha yüksek bir hızda araç kullandığı belirtildi. Sürücünün ayrıca kısa süreçte şerit değiştirme kuralını da birden fazla kez ihlal ettiğini aktaran savcılık, "Kendi kusuru dahilinde olay meydana geldi, insanların ölümüne sebebiyet verdi" dedi. Savcı, Çukacı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.