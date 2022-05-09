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Giriş Tarihi: 9.5.2022 13:10

Pitbull cinsi köpek sahibi ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Pitbull cinsi köpek sahibi ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandı

Ankara’da pitbull cinsi bir köpek 4 kişiye saldırarak yaraladı. Saldırıya uğrayan vatandaşların şikayeti sonucunda köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. ‘Olası kastla silahla yaralama’ suçundan tutuklanırken, köpek silah sayıldı.

Ankara'nın Çankaya'nın Oran semtinde meydana gelen olayda pitbull cinsi bir köpek tasmasız bir şekilde sitenin bahçesine dolaştığı sırada 4 apartman sakinine saldırdı. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine Umut Batuhan Y. 'Olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Umut Batuhan Y., ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını, sokakta bulması üzerine aldığını söyledi.

KÖPEK SİLAH SAYILDI

Pitbull cinsi köpek silah olarak sayılırken, tutuklama talebinde fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacağı aktarıldı. Umut Batuhan Y.'nin tasmalı olarak sitenin içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde site önüne bırakmasını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan ziyade, bilerek ve isteyerek köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek ne olursa olsun düşüncesiyle kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini gösterdiği kaydedildi.

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Pitbull cinsi köpek sahibi ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandı
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