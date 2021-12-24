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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Pitbull dehşeti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Pitbull dehşeti

4 yaşındaki Asiye, sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sitede pitbull besleyen 3 kişi tutuklandı

Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi. Hastaneye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Gaziantep Valisi Davut Gül, doktorlardan, Asiye'nin durumu ile ilgili bilgi aldı. Vali Gül, "Tedavi ve sonraki süreçte devletimizin tüm imkânlarını ailemizle paylaşacağız. Adli ve idari süreç devam ediyor" dedi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada "Bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.

TEDAVİ İÇİN TAŞINDILAR
11 YIL önce evlenen Hüseyin ve Zeliha Ateş çiftinin tüp bebek tedavisi Nurdağı'ndaki köylerinden merkeze taşındıkları öğrenildi. Uzun süren tedavilerin ardından 4 yıl önce kızları Asiye'yi kucaklarına alan aile, küçük kızın bazı tedavileri için köylerine dönmedi. 5 yıl önce Seyri Antep sitesinde bina görevlisi olarak işe başlayan Hüseyin Ateş ve eşi feci olayın ardından üzüntüye boğuldu. Çiftin yakınları olayla ilgili olarak site yönetimini suçladı.

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Pitbull dehşeti
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