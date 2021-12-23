Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada...
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak komaya sokan 2 pitbull köpeği olayı ile ilgili 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.