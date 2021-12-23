Video Yaşam Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada...
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada...

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada...

23.12.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada... 00:51
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull köpekleri olayından son dakika görüntüleri! O anlar kamerada... 23.12.2021 | 15:26
SON DAKİKA! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden üzücü açıklama | Video 02:57
SON DAKİKA! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden üzücü açıklama | Video 23.12.2021 | 15:08
Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı | Video 03:38
Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı | Video 23.12.2021 | 15:08
Siirt’te kardan kapanan 41 köy yolu açıldı | Video 01:38
Siirt'te kardan kapanan 41 köy yolu açıldı | Video 23.12.2021 | 12:57
Seyir halinde video çekerken önünde tır devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu! | Video 00:26
Seyir halinde video çekerken önünde tır devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu! | Video 23.12.2021 | 15:06
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi | Video 00:18
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi | Video 23.12.2021 | 14:44
’Oğlunu arayacağım’ diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video 01:16
'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video 23.12.2021 | 13:55
Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 04:00
Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 14:18
Bilecik’te buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 04:00
Bilecik'te buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 13:51
Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptılar | Video 02:07
Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar | Video 23.12.2021 | 14:18
İstanbul’da iki mevsimi birden yaşanıyor | Video 04:55
İstanbul'da iki mevsimi birden yaşanıyor | Video 23.12.2021 | 13:42
SON DAKİKA: Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinde ilk görüntüler... 01:09
SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinde ilk görüntüler... 23.12.2021 | 14:07
Bursa’da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video 00:40
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video 23.12.2021 | 12:36
İstanbul’da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video 04:51
İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video 23.12.2021 | 12:36
Kayseri’de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı | Video 04:00
Kayseri'de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
Afganistan’da kendisinden kaçan eşini Türkiye’de öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı | Video 00:40
Afganistan’da kendisinden kaçan eşini Türkiye’de öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video 02:57
2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
Aksaray’da öğretmen, küçük öğrencisini tekme tokat böyle dövdü | Video 02:13
Aksaray'da öğretmen, küçük öğrencisini tekme tokat böyle dövdü | Video 23.12.2021 | 12:36
Son Dakika: Aksaray’da öğrencisini tokat ve yumrukla dövmüştü! O öğretmen için karar verildi: Görevine... | Video 06:12
Son Dakika: Aksaray'da öğrencisini tokat ve yumrukla dövmüştü! O öğretmen için karar verildi: Görevine... | Video 23.12.2021 | 12:16
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 01:19
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 23.12.2021 | 12:07

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak komaya sokan 2 pitbull köpeği olayı ile ilgili 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA