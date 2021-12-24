Video Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin babası konuştu! İşte hastaneden ilk kareler... | Video
SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin babası konuştu! İşte hastaneden ilk kareler... | Video

SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin babası konuştu! İşte hastaneden ilk kareler... | Video

24.12.2021 | 12:09

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