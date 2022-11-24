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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Pitbull dehşetinde tartışılacak karar: Kusurlu Oğuzhan

ARZU KAYA ARZU KAYA
Pitbull dehşetinde tartışılacak karar: Kusurlu Oğuzhan
Oğuzhan Doğan (28), İstanbul Pendik'te geçen yıl ağustosta denize girdiği sırada arkadaşının pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Genç adam, bir süre çırpınıp gözden kayboldu. Doğan'ın dalgıçlarca çıkarılan cansız bedeninde çok sayıda köpek dişi izi gören ailesi, şikâyetçi oldu. Yusuf K., Oğuzhan'ın köpekle denize girdiğini belirterek, "El kol hareketleri yaptı. Suya atladım ama gittiğimde dibe batmıştı" dedi. Tanıklar, Doğan'ın "Yusuf köpek beni ısırıyor" diye bağırdığını ve 2-3 dakika çırpınıp battığını söyledi. Adli Tıp Kurumu ise Doğan'ın suda boğularak hayatını kaybettiğini ve ısırıkların ölümcül olmadığını ifade etti.
Doğan'ın kendi rızasıyla köpekle denize girdiğini belirten savcılık, 'Oğuzhan kusurlu' dedi. Köpeğin yasak cins olmasının tek başına suç oluşturmaya yetmeyeceğini aktararak takipsizlik kararı verdi.

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Pitbull dehşetinde tartışılacak karar: Kusurlu Oğuzhan
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