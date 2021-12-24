Son dakika haberi: Pitbull dehşetine sosyal medyadan tepki yağdı! “Artık pitbull kurbanı vermek istemiyoruz”

Son dakika haberi: Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu Asiye Ateş'in bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına tepkiler dinmiyor.
Sosyal medyada yaşanan vahşetin son bulması için #pitbullyasaklansin hashtagiyle 10 binlerce tweet atıldı.
İşte yürekleri yakan olayla ilgili yapılan Twitter paylaşımları:
*Ufacık kız çocuğu... Ne söyleyeyim, ne yapayım bilmiyorum. Adalet yerini bulmak zorunda artık. Çok üzgünüm asiyeciğim çok...
*Bu köpekler dövüş köpeği olarak üretildi acı esikleri çok yüksek saldırınca bırak komutunu algilamiyorlar nolur beslemeseniz ne kaybedersiniz bu riske girmeye degermi yazık değil mi o çocuğa ömrü boyunca o yara izlerini taşıyacak.
*Ha elinde pimi çekilmiş bir el bombasıyla gezen bir terörist, nerede patlatacağı belli değil; ha da elinde pitbulla gezen bir dengesiz, sırada hangi kurban var belli değil. Artık pitbull kurbanı vermek istemiyoruz. Yetkililer duysun artık bizi #pitbullyasaklansin.
*Dünya üzerindeki en vahşi ırk #pitbullyasaklansin
*Kimse çocuğunu sokakta bulmadı! Saldırgan hayvanlara tepki vermek insanları kötü yapmaz!
Bahsi geçen türler kesin olarak yasaklanmalı, ticareti, dövüşü illegal çerçevede ele alınıp ağır cezalar uygulanmalıdır. Bu hayvan düşmanlığı değildir!Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...