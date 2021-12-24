Son dakika haberi: Pitbull dehşetine sosyal medyadan tepki yağdı! “Artık pitbull kurbanı vermek istemiyoruz”

*Ha elinde pimi çekilmiş bir el bombasıyla gezen bir terörist, nerede patlatacağı belli değil; ha da elinde pitbulla gezen bir dengesiz, sırada hangi kurban var belli değil. Artık pitbull kurbanı vermek istemiyoruz. Yetkililer duysun artık bizi #pitbullyasaklansin.