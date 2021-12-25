Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Türkiye, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilen olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı! Hayati tehlikesi bulunan küçük kızın sağlık durumu ile ilgili üzücü bir açıklama yapıldı: "Kulağındaki hasar nedeniyle duyma kaybı olabilir..." Öte yandan, Asiye Ateş'in acılı babası Hüseyin Ateş A Haber'e çıktı! Yaşananları tek tek canlı yayında anlattı! Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, talihsiz çocuğun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Meslek hayatımda görmedim..." Şüphelilerin ifadesi 'pes' dedirtti... Kadın şüpheli köpeklerin kendilerine ait olmadığını belirterek, "Köpekler sitede duruyordu ve herkes ilgileniyordu. Hayvan sevgim olduğu için ben de ara sıka bakardım. Bu köpekler benim şahsi köpeklerim değil. Zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü de sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...