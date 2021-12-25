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Haberler Yaşam Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 08:35

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Türkiye, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilen olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı! Hayati tehlikesi bulunan küçük kızın sağlık durumu ile ilgili üzücü bir açıklama yapıldı: "Kulağındaki hasar nedeniyle duyma kaybı olabilir..." Öte yandan, Asiye Ateş'in acılı babası Hüseyin Ateş A Haber'e çıktı! Yaşananları tek tek canlı yayında anlattı! Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, talihsiz çocuğun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Meslek hayatımda görmedim..." Şüphelilerin ifadesi 'pes' dedirtti... Kadın şüpheli köpeklerin kendilerine ait olmadığını belirterek, "Köpekler sitede duruyordu ve herkes ilgileniyordu. Hayvan sevgim olduğu için ben de ara sıka bakardım. Bu köpekler benim şahsi köpeklerim değil. Zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü de sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MEHMET BONCUK
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

SON DAKİKA: PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ'TEN ÜZÜCÜ HABER! SAĞLIK DURUMU NASIL? AÇIKLAMA GELDİ...

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye, sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sitede pitbull besleyen 3 kişi tutuklandı... Olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı...

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.

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