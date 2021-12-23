Video Yaşam SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

23.12.2021 | 10:01

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Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.’nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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