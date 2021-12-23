SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.’nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.