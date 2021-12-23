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OTOMATİK OYNAT
01:19
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 23.12.2021 | 12:07
04:47
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video 23.12.2021 | 11:24
08:10
01:50
Karlıova’da kar yağışı yerini soğuğa bıraktı | Video 23.12.2021 | 11:23
01:30
Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı | Video 23.12.2021 | 11:11
09:31
Palandöken geçidinde nefes kesen kar mücadelesi | Video 23.12.2021 | 10:19
01:05
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti | Video 23.12.2021 | 11:11
04:08
Tuzla'da iş arkadaşının başına penseyi böyle fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:06
10:50
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Karlı yolda frene bastı, kayarak sitenin bahçesine böyle düştü | Video 23.12.2021 | 11:11
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 6 milyon 400 bin adet... | Video 23.12.2021 | 10:26
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Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı 23.12.2021 | 10:59
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SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:02
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Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 23.12.2021 | 09:36
Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.’nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.