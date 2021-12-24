Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye destek çığ gibi! Babası Hüseyin Ateş işten çıkarılmakla tehdit edilmişti...

Gaziantep Valisi Davut ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küçük kızın ailesini hastanede ayrı ayrı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Küçük kızın tedavisiyle yakından ilgilendiklerini söyleyen Vali Davut Gül, "Kızımızı doktorlara emanet ettik, en iyi şekilde bakıldığını biliyoruz. Olayın adli boyutunda Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattık. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Asiye kızımız ve ailesi yalnız değildir" dedi.

Aile ve doktorlarla görüşen Fatma Şahin ise küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini 4-5 günlük süre sonunda müjdeli bir haber vermeyi umduklarını söyledi. Küçük kızın ve ailesinin yanında olacaklarını, hukuki ve idari süreci takip edeceklerini belirten Fatma Şahin, vatandaşlara da çağrıda bulunarak kanunlarla beslenmesi yasaklanmış köpek ırklarını besleyen kişileri ihbar etmelerini istedi.