Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye destek çığ gibi! Babası Hüseyin Ateş işten çıkarılmakla tehdit edilmişti...

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yoğun bakım ünitesinde bakılan küçük kızın birkaç ameliyat daha geçireceği öğrenilirken, olayın meydana geldiği sitede bina görevlisi olan babanın işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddiaları üzerine çok sayıda kişiden aileye destek mesajı geldi.
Gaziantep Valisi Davut ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küçük kızın ailesini hastanede ayrı ayrı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Küçük kızın tedavisiyle yakından ilgilendiklerini söyleyen Vali Davut Gül, "Kızımızı doktorlara emanet ettik, en iyi şekilde bakıldığını biliyoruz. Olayın adli boyutunda Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattık. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Asiye kızımız ve ailesi yalnız değildir" dedi.
Aile ve doktorlarla görüşen Fatma Şahin ise küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini 4-5 günlük süre sonunda müjdeli bir haber vermeyi umduklarını söyledi. Küçük kızın ve ailesinin yanında olacaklarını, hukuki ve idari süreci takip edeceklerini belirten Fatma Şahin, vatandaşlara da çağrıda bulunarak kanunlarla beslenmesi yasaklanmış köpek ırklarını besleyen kişileri ihbar etmelerini istedi.
Asiye ve ailenin yanında olacaklarını söyleyen Başkan Şahin, "Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde süreci takip edeceğiz. Şu an önceliğimiz yavrumuzun durumun biraz daha iyiye gitmesi. Süreç içinde ailenin yanında olacağız. Kızımızın biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Onun sonrasında ailemiz için ne yapılacaksa elbirliğiyle yaparız" dedi.
Olay hakkında Şahin'e bilgi veren aile ise 400 hanenin yaşadığı sitede bu köpeklerin uzun süredir bir kulübede tutulduğunu tüm uyarılara rağmen köpeklerin götürülmediğini söyledi. Sorumlulardan hesap sorulmasını isteyen aile üyeleri Sağlık Bakanlığı, Valilik ve diğer kurumların gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.
BAHÇEDEKİ KULÜBEDE BESLEMİŞLER
Öte yandan, çocuğu ağır yaralayan köpeklerin bina yöneticilerinin de aralarında olduğu bazı kişiler ait olduğu ve site bahçesi içindeki bir köpek kulübesinde bakıldığı öğrenilirken, babanın şikâyetçi olmaması için bazı kişiler tarafından uyarıldığı ve işten atılmakla tehdit edildiği iddia edildi. Baba Hüseyin Ateş, olayla ilgili konuşmazken, olaya tepki gösteren çok sayıda vatandaştan aileye destek mesajı geldi.
3 GÜN KRİTİK
Küçük kızın son durumu hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, minik kızın beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini açıkladı. Baş ve boyun kısımlarından ciddi alan Asiye'nin kafa kemiklerinde kırıklar var. Sağlık kulakta ciddi kayba neden olacak hasar mevcut. Durumu geldiği güne göre daha iyi ama önümüzdeki 3 gün kritik. Bu süreçte yoğun bakımda tedavisine devam edilecek" dedi.Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten üzücü haber! Sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...