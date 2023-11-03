Piyasa değeri 10 milyon lira metamfetamin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hakkari Yüksekova ilçesinde Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. Narkotik timleri, durdurdukları minibüs içerisinde bulunan valiz, çanta ve diğer eşyalar üzerinde arama gerçekleştirirken sıra çuval içerisinde bulunan bal kabaklarına geldi.

BAL KABAĞINA İNCE İŞÇİLİK

Narkotik timlerinin ilk incelemesinde bal kabaklarının sap kısmındaki kesik dikkatlerini çekti. Zehir tacirleri, bal kabaklarının sap kısımlarını keserek çekirdek kısımlarını çıkardıkları ve uyuşturucu madde koydukları görüldü. Ekipler, çuvallara konulan 7 bal kabağını dilimlere ayırarak 14 kilo 100 gram metamfetamini dışarıya çıkardı.

NARKOTİK TİMLERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bal kabakları içerisinde uyuşturucu taşıyamaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu ticaretinde yer alan şüphelileri tespit etmesinin ardından düzenlediği operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ettiği öğrenildi.

METAMFETAMİN NEDİR?

Dünyayı etkisi altına alan metamfetmin, uyuşturucu bağımlılarının vücutlarını, zihinlerini ve ruhlarını ele geçiriyor. Kullanıcıların hayatlarını karartan, hayatın baharındaki insanları yok eden, sokaklarda zombi gibi dolaştıran, insanların hayatlarında dönüşü olmayan izler bırakan tehlikeli ve farklı bir madde ile karşı karşıyayız. Metamfetamin, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik maddeden oluşuyor. Uzun süre güçlü uyarıcı özelliği dolayısıyla bir kullanımda bile bağımlılık yapabiliyor. Metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümünde piyasaya sürülüyor. Türkiye'de genel olarak kullanılan sokak adları 'Met', 'Kristal', 'Buz', 'Ateş-Buz' ve 'Metin Amca' olarak biliniyor.

METAMFETAMİN VÜCUDA ETKİLERİ

Metamfetamini kullanıldıktan 8-24 saat boyunca kişiye etki eden maddeyi düşük dozda kullanıldığında uyanıklık, enerji yoğunluğu, sinirlilik, iştahsızlık, aşırı güven gibi etkilere sebep olabiliyor. Metamfetaminin yarattığı etkiler hızlıca başlayıp, hızlıca sonlanıyor. Bundan dolayı kullanıcılar tekrarlayıcı dozlara ihtiyaç duyabiliyor. Metamfetamin; çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede dikkat dağınıklığının artması, bulantı, ağız kuruluğu, göz bebeklerinde genişleme, titremeler, kas seğirmesi, bellek kaybı, agresif veya şiddet içerikli davranışlar, duygudurum düzensizlikleri, ağız ve diş problemleri, zayıflama, deri lekeleri, bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni, parkinsona, kalıcı beyin hasarlarına, şiddetli kalp hastalıklarına hatta ölümlere neden olabilen bir madde olarak biliniyor.