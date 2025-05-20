Piyasaya sürülecekti! 5 ton tarihi geçmiş kaşar ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Teşvikiye Mahallesindeki bir işletmede usulsüz olarak peynir üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, işletmeyi takibe alarak izledi.

İşletmenin pencere camlarının içeriden karartılarak üretim faaliyetlerinin gizlenmesine çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme, yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği, araçların işletme önündeki alana park edilmeyip işletmeye yakın yerlere bırakıldığı belirlendi.

Yapılan incelemede işletmenin peynir üretmek için süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak tekrar işleme sokarak kaşar peyniri ürettiği belirlendi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte işletmeye baskın yaptı.

5 TON TARİHİ GEÇMİŞ KAŞAR BULUNDU

Operasyonda tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri bulundu. Ele geçirilen kaşar peynirlerinin piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu belirtildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işletme sahibine onaysız faaliyet göstermekten 210 bin 622 lira ceza kesti. Ele geçen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

PİYASAYA SÜRDÜĞÜ PEYNİRDEN ELDİVEN ÇIKTI

Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırmada çok sayıda sabıka kaydının olduğu, kendisine çeşitli tarihlerde onaysız gıda malzemesi üretmek ve satmak suçlarından defalarca idari para cezası yazıldığı fakat üzerinde kayıtlı herhangi bir mal ve para kayıtlı olmadığından cezaların tahsil edilemediği, 2025 yılının Mart ayında Alo Gıda (174) hattına gelen bir ihbarda bir şarküteriden alınan kaşar peynirinden yabancı cisim (eldiven) çıktığı ve ihbar sonrası yapılan incelemede içerisinden eldiven çıkan kaşar peynirinin şüphelinin ürettiği peynir olduğu öğrenildi.