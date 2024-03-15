Pizza kutuları neden kare şeklindedir? Gerçeği duyanlar şaşkına dönüyor…

Pizza dairesel olduğu için kutunun yuvarlak olmasının mantıklı olacağını varsayıyor olabilirsiniz, ancak her zaman kare bir kutuda servis ediliyor olmasının altında farklı bir neden bulunuyor.
Bu gizemi çözen ise sosyal medyada içerikler üreten bir pizza hayranı. Kendisi bir videosunda pizza kutularının neden kare olduğunu anlattı.
Yaratıcı şunu yazdı: "Pizza kutularının yuvarlak değil de kare olmasının nedeni nihayet ortaya çıktı." Daha sonra izleyicilere şu soruyu sordular: "Pizza kutularının neden kare olduğunu hiç merak ettiniz mi? Pizzalar yuvarlaktır, dolayısıyla kutuların da yuvarlak olması gerekmez mi? Aslında yuvarlak kutular için tasarımlar 15 yılı aşkın süredir var.
İçerik yayıncısı bunun başka bir nedeni daha olduğunu ekledi ve şunu açıkladı: "Görüyorsunuz, yuvarlak kutular birden fazla karton parçası kullanıyor ve istiflenmesi zor. Ancak kare kutuların üretimi yalnızca tek bir karton levha gerektirerek daha pratik."
İçerik üreticisinin belirttiği gibi video izleyiciler arasında büyük bir tartışmaya neden oldu: "Pizza kutusu kare, pizza yuvarlak ama sonra üçgen şeklinde kesiliyor."
Kutuların karton olmasının güzelliği, aynı zamanda kolayca geri dönüştürülebilecekleri ve ondan kurtulmak için çok fazla düşünmenize gerek kalmayacağı anlamına da geliyor; ancak bir atık uzmanına göre, doğru şekilde çöpe atılmazlarsa çevreye zarar verebilirler.
Yardım kuruluşu Atık ve Kaynaklar Eylem Programı'nda kaynak yönetimi uzmanı olan Adam Herriott, şunları söyledi: "Kutuya peynir yapışmadığı sürece geri dönüştürülmesi sorun değil, bu durumda o parçayı koparın. Bu durumda '3 boyutlu atık' dediğimiz şey (yiyecek ve diğer katılar) ortaya çıkar. Bu durumda kapları durulayın, yıkayın ve ezin."