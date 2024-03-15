Pizza kutuları neden kare şeklindedir? Gerçeği duyanlar şaşkına dönüyor…

Yaratıcı şunu yazdı: "Pizza kutularının yuvarlak değil de kare olmasının nedeni nihayet ortaya çıktı." Daha sonra izleyicilere şu soruyu sordular: "Pizza kutularının neden kare olduğunu hiç merak ettiniz mi? Pizzalar yuvarlaktır, dolayısıyla kutuların da yuvarlak olması gerekmez mi? Aslında yuvarlak kutular için tasarımlar 15 yılı aşkın süredir var.