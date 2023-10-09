PKK ’cezaevi dış koordinasyon yapılanması’na yönelik operasyon: 32 şüpheli adliyede

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmaması için finansal destek sağlayan, örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitim verip, kadrolu militan hazırlayan 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR



Kocaeli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da, 6 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, örgüt flamaları ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.





HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Aynur Santo, HDP İstanbul milletvekili adayı Ayşe Berktay ile HDP Bursa milletvekili adayı Figen Ovat'ın da olduğu 32 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.