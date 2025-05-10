Terör örgütü PKK kendini feshetti: 47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona erdi

SURİYE İLE SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

PKK, 2000'li yıllara ise, şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı. Bu saldırılarda, güvenlik görevlileri ve siviller şehit oldu. Türkiye Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması için bir yandan uluslararası baskı uygularken, diğer yandan Suriye yönetimine savaşı bile göze aldığını çok sert bir biçimde aktardı. Daha fazla dayanamayan Esad yönetimi Ekim 1999'de Abdullah Öcalan'ı sınır dışı etti. Öcalan önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi.

Burada Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Öcalan, ABD'nin de baskısıyla elçilik dışına çıkarıldı. Öcalan bir Avrupa ülkesine gideceğini düşünürken 15 Şubat 1999'da havaalanında MİT görevlilerine teslim edildi. 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilen ve İmralı Cezaevi'ne konulan Öcalan, yargılama sonucunda ömür boyu hapse mahkûm oldu.

SÜRECİ BOZDULAR

Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Kasım 2012'de cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesi, bunun üzerine Ocak 2013'de ilk heyetin İmralı'ya gitmesiyle ilk çözüm süreci başladı. Ancak bu çözüm süreci, PKK'nın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisi şehit etmesinin ardından bozuldu. Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden terör örgütü yapılan operasyonlarla ağır darbe yedi.