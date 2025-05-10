Terör örgütü PKK kendini feshetti: 47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona erdi

Terör örgütünün kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan ve bir grup PKK'lı, ilk kongrelerini 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde gerçekleştirdi. O tarihte "Apocular" olarak tanınan Öcalan ve PKK'lılar, daha sonra şehirlerde saldırılar başlattı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Lübnan'a Bekaa Vadisi'ne yerleşen terör örgütü mensupları, 1984'e kadar burada eğitim faaliyetlerinde bulundu.
PKK 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde, ardından Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. 1991-1992 yıllarında eylemler doruk noktasına ulaştı. 1993 yılı başında tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Ancak Şemdin Sakık liderliğindeki teröristler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl-Elazığ karayolunu kesti. Eğitimlerini tamamlayarak görev yerlerine sevk edilen silahsız 33 er, otobüslerden indirilerek kurşuna dizildi. Birçok korucu köyünde katliam yapan teröristler, 5 Temmuz 1993'te de Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde sivilleri kurşuna dizip evleri ateşe verdi. 31 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. PKK buna benzer saldırılarını, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkâri'nin kırsal bölgelerindeki yerleşim yerlerinde de sürdürdü.
SURİYE İLE SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ
PKK, 2000'li yıllara ise, şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı. Bu saldırılarda, güvenlik görevlileri ve siviller şehit oldu. Türkiye Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması için bir yandan uluslararası baskı uygularken, diğer yandan Suriye yönetimine savaşı bile göze aldığını çok sert bir biçimde aktardı. Daha fazla dayanamayan Esad yönetimi Ekim 1999'de Abdullah Öcalan'ı sınır dışı etti. Öcalan önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi.
Burada Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Öcalan, ABD'nin de baskısıyla elçilik dışına çıkarıldı. Öcalan bir Avrupa ülkesine gideceğini düşünürken 15 Şubat 1999'da havaalanında MİT görevlilerine teslim edildi. 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilen ve İmralı Cezaevi'ne konulan Öcalan, yargılama sonucunda ömür boyu hapse mahkûm oldu.
SÜRECİ BOZDULAR
Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Kasım 2012'de cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesi, bunun üzerine Ocak 2013'de ilk heyetin İmralı'ya gitmesiyle ilk çözüm süreci başladı. Ancak bu çözüm süreci, PKK'nın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisi şehit etmesinin ardından bozuldu. Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden terör örgütü yapılan operasyonlarla ağır darbe yedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Aradan 10 yıl geçtikten sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı açıklamanın ardından, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yapan ve iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla DEM-İmralı görüşmeleri başladı. DEM-İmralı'nın 3'üncü görüşmelerinin ardından Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağırısı yaptı. Öcalan, 47 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde birinci kongreyle kurduğu PKK'yı yine bir son kongre yaparak feshetmesini istedi.
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KANDİL'DE SONA ERDİ
Süreç bu yönde ilerlerse, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan ve ilk silahlı eylemini 41 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde başlatan ve Türkiye'de 50 binin üzerinde can kaybına neden olan terör örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısının ardından 5-7 Mayıs tarihlerinde kongreyi fesih karar için topladı. KCK'nın lider kadrosunun da yer aldığı kongrede, fesih kararı alındı. Lice'de başlayan ve Kandil'de sona eren örgütün Türkiye'ye maliyeti ise, 2 trilyon doları buldu.